$!Mueren dos hombres en presunto enfrentamiento con la SSPC en Costa Rica

Al menos dos hombres perdieron la vida la tarde de este viernes tras un presunto enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con reportes iniciales, el hecho se registró sobre el bordo del canal que conduce al Campo Gobierno Dos y al ejido El 30.

Las autoridades acudieron al sitio luego de que se informara sobre detonaciones de armas de fuego en la zona de Campo Gobierno.