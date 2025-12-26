$!Mueren dos hombres en presunto enfrentamiento con la SSPC en Costa Rica

Al menos dos hombres perdieron la vida la tarde de este viernes tras un presunto enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
De acuerdo con reportes iniciales, el hecho se registró sobre el bordo del canal que conduce al Campo Gobierno Dos y al ejido El 30.
Las autoridades acudieron al sitio luego de que se informara sobre detonaciones de armas de fuego en la zona de Campo Gobierno.
Los elementos de la SSPC que participaron en el evento indicaron que los decesos ocurrieron tras una agresión armada; asimismo, se confirmó que ningún elemento de la corporación resultó lesionado durante los hechos.
No obstante, una camioneta oficial de la corporación terminó con impactos de bala y con afectaciones por choque.
Los civiles muertos quedaron al interior de una camioneta, la cual cayó hacia el canal como consecuencia de la refriega.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y el área permanece acordonada por al menos 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.