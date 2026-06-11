Mueren dos hombres tras llegar heridos de bala al IMSS de Terranova, en Culiacán

Dos hombres fallecieron la tarde de este jueves 11 de junio luego de arribar con heridas de bala al Hospital General de Zona del IMSS ubicado en el sector Terranova, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas a balazos por sujetos armados en la Colonia Las Coloradas, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto.

Tras la agresión, ambos hombres fueron trasladados en una camioneta SUV de color gris hacia el nosocomio con la intención de recibir atención médica de urgencia.

Sin embargo, minutos después de su ingreso al hospital se confirmó que los dos habían fallecido a consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

El hecho provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acudieron al lugar para resguardar el perímetro.

Las autoridades también aseguraron el vehículo en el que fueron trasladadas las víctimas.

Aunque la unidad no presentaba impactos de bala visibles en la carrocería, se presume que en su interior podrían existir indicios relacionados con la agresión.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes tanto en el área de urgencias como en el vehículo asegurado.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y su posterior identificación oficial.