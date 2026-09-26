$!Mueren dos jóvenes al chocar en su motocicleta contra un automóvil; el conductor del auto huyó del lugar

GUASAVE._ Un fatal accidente en la carretera estatal Guasave–El Tortugo cobró la vida de dos jóvenes la noche de este viernes, en un hecho donde el presunto conductor del otro vehículo involucrado optó por abandonar la escena.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Moisés “N” y Arcángel “N”, ambos de 17 años de edad, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Italika FT 125, color azul marino y sin placas.

De acuerdo con la información recabada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el siniestro se reportó aproximadamente a las 22:50 horas del viernes. El choque ocurrió en el tramo comprendido entre los ejidos El Progreso y Cubilete 2, pertenecientes a la sindicatura de Tamazula.