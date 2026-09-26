$!Mueren dos jóvenes al chocar en su motocicleta contra un automóvil; el conductor del auto huyó del lugar

GUASAVE._ Un fatal accidente en la carretera estatal Guasave–El Tortugo cobró la vida de dos jóvenes la noche de este viernes, en un hecho donde el presunto conductor del otro vehículo involucrado optó por abandonar la escena.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Moisés “N” y Arcángel “N”, ambos de 17 años de edad, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Italika FT 125, color azul marino y sin placas.
De acuerdo con la información recabada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el siniestro se reportó aproximadamente a las 22:50 horas del viernes. El choque ocurrió en el tramo comprendido entre los ejidos El Progreso y Cubilete 2, pertenecientes a la sindicatura de Tamazula.
La unidad ligera en la que se trasladaban los adolescentes se impactó contra un sedán Honda Accord modelo 2020, de color blanco, el cual tampoco portaba placas. Al arribar los primeros respondientes de la Policía Municipal, confirmaron que los jóvenes ya no presentaban signos vitales y que el automóvil se encontraba en calidad de abandono.
Hasta el momento, se desconoce el paradero del chofer del vehículo y si este resultó lesionado y requirió traslado médico por sus propios medios, o si simplemente huyó para evadir la justicia.
Efectivos de Protección Civil se encargaron de acordonar el perímetro para preservar la escena de la tragedia. Minutos después, agentes de investigación del grupo Argos 8 y personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el trabajo de campo correspondiente, ordenando el levantamiento de los cuerpos para ser llevados a una casa funeraria local donde se les practicarán las diligencias de ley.
Por su parte, la Dirección de Movilidad Sustentable tomó el control del peritaje de tránsito y el resguardo de ambas unidades, a fin de establecer la mecánica del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.