$!Mueren dos jóvenes tras chocar en moto contra luminaria en la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos personas a bordo de una motocicleta murieron la madrugada de este domingo tras impactarse contra el poste metálico de una luminaria del camellón central de la Avenida del Mar.
El accidente se registró a las 04:50 horas casi esquina con la Calle Flamingos, de la Colonia Ferrocarrilera.
Al parecer, la motocicleta era conducida a exceso de velocidad de norte a sur sobre por la mencionada avenida y, al tomar la curva en ese tramo, el conductor perdió el control y se impactó contra el poste de una luminaria.
Tras el impacto, testigos solicitaron una ambulancia, pero a la llegada de socorristas de Cruz Roja, los dos ocupantes ya se encontraban sin vida a causa de traumatismo cráneo encefálico severo.
Los fallecidos eran dos hombres jóvenes y sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense después de las diligencias correspondientes.