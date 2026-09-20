$!Mueren dos jóvenes tras chocar en moto contra luminaria en la Avenida del Mar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos personas a bordo de una motocicleta murieron la madrugada de este domingo tras impactarse contra el poste metálico de una luminaria del camellón central de la Avenida del Mar.

El accidente se registró a las 04:50 horas casi esquina con la Calle Flamingos, de la Colonia Ferrocarrilera.

Al parecer, la motocicleta era conducida a exceso de velocidad de norte a sur sobre por la mencionada avenida y, al tomar la curva en ese tramo, el conductor perdió el control y se impactó contra el poste de una luminaria.