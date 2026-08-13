$!Mueren dos jóvenes y otros dos resultan heridos tras ataque armado al sur de Culiacán

Dos jóvenes identificados como Luis Ángel, de 22 años, y Diego Jael, de 18 años, perdieron la vida como víctimas de un ataque armado registrado a la tarde de este jueves 13 de agosto, en la colonia 8 de Febrero, al sur de Culiacán.
Otras dos personas, quienes permanecen sin identificar, salieron heridas del mismo hecho, presuntamente cuando circulaban a bordo de una camioneta Cherokee color gris, alrededor de las 16:30 horas.
En el lugar del crimen, en el cruce de la calle Mina Real de 14 y Presidente José López Portillo, quedó sin vida Diego Jael, recostado boca abajo, a la orilla de la calle de terracería, y a su costado una sandalia negra y una gorra negra con una calavera bordada.
Luis Ángel y las otras dos víctimas llegaron a bordo de la camioneta baleada a un hospital de Culiacán, sin embargo, minutos después de ingresar al nosocomio, personal médico confirmó que el joven de 22 años murió.
Vecino reportaron escuchar varias ráfagas de disparos de arma de fuego, supuestamente de arma larga, y al llegar las autoridades confirmaron el ataque.
La zona fue acordonada por personal de seguridad y militares, y posteriormente peritos de Fiscalía General del Estado arribaron para desplegar las diligencias que marca la Ley, antes de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.