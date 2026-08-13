Seguridad
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Violencia

Mueren dos jóvenes y otros dos resultan heridos tras ataque armado al sur de Culiacán

Otras dos personas salieron heridas del mismo hecho
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/08/2026 17:55
13/08/2026 17:55

Dos jóvenes identificados como Luis Ángel, de 22 años, y Diego Jael, de 18 años, perdieron la vida como víctimas de un ataque armado registrado a la tarde de este jueves 13 de agosto, en la colonia 8 de Febrero, al sur de Culiacán.

Otras dos personas, quienes permanecen sin identificar, salieron heridas del mismo hecho, presuntamente cuando circulaban a bordo de una camioneta Cherokee color gris, alrededor de las 16:30 horas.

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En el lugar del crimen, en el cruce de la calle Mina Real de 14 y Presidente José López Portillo, quedó sin vida Diego Jael, recostado boca abajo, a la orilla de la calle de terracería, y a su costado una sandalia negra y una gorra negra con una calavera bordada.

Luis Ángel y las otras dos víctimas llegaron a bordo de la camioneta baleada a un hospital de Culiacán, sin embargo, minutos después de ingresar al nosocomio, personal médico confirmó que el joven de 22 años murió.

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Vecino reportaron escuchar varias ráfagas de disparos de arma de fuego, supuestamente de arma larga, y al llegar las autoridades confirmaron el ataque.

La zona fue acordonada por personal de seguridad y militares, y posteriormente peritos de Fiscalía General del Estado arribaron para desplegar las diligencias que marca la Ley, antes de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

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