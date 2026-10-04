$!Mueren dos motociclistas tras accidentes carreteros en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ Dos motociclistas perdieron la vida durante la noche del sábado 3 de octubre tras sufrir accidentes carreteros casi simultáneos en la zona sur de Culiacán. Ambos eventos se reportaron a los números de emergencia entre las 23:00 y las 23:15 horas, y ambos tuvieron como referencia la carretera “La 20”, que conecta las sindicaturas de Costa Rica, en Culiacán, con Villa Juárez, Navolato.

El primero de los percances fue en el entronque de la Maxipista Culiacán-Mazatlán con “La 20”, donde un conductor identificado como Pedro “N”, de aproximadamente 40 años, murió atropellado. La víctima circulaba en sentido de norte a sur cuando, de acuerdo con autoridades, fue embestido por otro automóvil que se dio a la fuga tras el hecho. El siniestro ocurrió frente a un expendio de cerveza y cerca de un paradero de camiones en dicho cruce, donde fueron localizados el cuerpo del fallecido y su motocicleta.

Por otro lado, adentrados sobre “La 20”, otro motociclista llamado Jesús Edel “N”, de 35 años, derrapó y murió en el tramo entre Campo El Huarache y Campo Podesta. De manera preliminar, se dio a conocer que el conductor perdió el control de la unidad ligera al pasar por una zona de topes, al momento de circular sobre el carril de poniente a oriente, para salir hacia la Maxipista.