Seguridad

Mueren dos motociclistas tras accidentes carreteros en Costa Rica, Culiacán

Pedro falleció tras ser arrollado en el entronque de la Maxipista Culiacán-Mazatlán con ‘La 20’, mientras que Jesús Edel perdió la vida al derrapar también sobre esta última carretera
Noroeste/Redacción
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04/10/2026 08:07
04/10/2026 08:07

CULIACÁN._ Dos motociclistas perdieron la vida durante la noche del sábado 3 de octubre tras sufrir accidentes carreteros casi simultáneos en la zona sur de Culiacán.

Ambos eventos se reportaron a los números de emergencia entre las 23:00 y las 23:15 horas, y ambos tuvieron como referencia la carretera “La 20”, que conecta las sindicaturas de Costa Rica, en Culiacán, con Villa Juárez, Navolato.

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El primero de los percances fue en el entronque de la Maxipista Culiacán-Mazatlán con “La 20”, donde un conductor identificado como Pedro “N”, de aproximadamente 40 años, murió atropellado.

La víctima circulaba en sentido de norte a sur cuando, de acuerdo con autoridades, fue embestido por otro automóvil que se dio a la fuga tras el hecho.

El siniestro ocurrió frente a un expendio de cerveza y cerca de un paradero de camiones en dicho cruce, donde fueron localizados el cuerpo del fallecido y su motocicleta.

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Por otro lado, adentrados sobre “La 20”, otro motociclista llamado Jesús Edel “N”, de 35 años, derrapó y murió en el tramo entre Campo El Huarache y Campo Podesta.

De manera preliminar, se dio a conocer que el conductor perdió el control de la unidad ligera al pasar por una zona de topes, al momento de circular sobre el carril de poniente a oriente, para salir hacia la Maxipista.

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Las lesiones producidas por la caída le provocaron la muerte de forma instantánea, por lo que procedieron autoridades al acordonamiento y diligencias de Ley.

En ambos hechos, agentes de la Policía de Tránsito de Culiacán, así como de Fiscalía General del Estado, acudieron a dar fe de los acontecimientos, emitir los partes oficiales y desarrollar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer los dos siniestros mortales.

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