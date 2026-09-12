$!Mueren dos mujeres tras chocar en su camioneta contra camión refresquero en la Carretera Villa Unión-El Walamo

MAZATLÁN._ Dos mujeres murieron trágicamente luego de chocar de frente contra un camión refresquero cuando circulaban sobre la Carretera Villa Unión-El Walamo.

El accidente se reportó a las 12:40 horas de este sábado muy cerca de la comunidad de El Walamo.

Las mujeres viajaban en una camioneta Ford Windstar en dirección hacia el Walamo, cuando en una curva se impactaron contra un camión refresquero que circulaba por el carril contrario.