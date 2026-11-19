CULIACÁN. _ Un accidente sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán dejó dos personas sin vida, luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera de la carretera y se impactara contra una barrera metálica de protección, a la altura de la comunidad de Jacola, en la zona rural de Culiacán.

El percance se registró en el kilómetro 126, sobre los carriles de circulación hacia Mazatlán, donde una camioneta Dodge Ram de color oscuro, con placas de circulación foráneas, terminó incrustada contra la estructura metálica.

De acuerdo con los primeros reportes, por causas que no han sido esclarecidas, el conductor perdió el control del volante y salió de la cinta asfáltica hasta estrellarse contra la barrera de contención.

La fuerza del impacto provocó que los dos ocupantes quedaran atrapados en el interior de la unidad y sufrieran lesiones que les ocasionaron la muerte.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas; sin embargo, al valorarlas confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de resguardar el área y atender el accidente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las identidades de las dos personas fallecidas no habían sido establecidas oficialmente.