El accidente fue reportado en las inmediaciones del ejido Plan de Oriente y la comunidad de Carboneras, pertenecientes a la sindicatura de Sanalona, a unos nueve kilómetros de la capital sinaloense.

CULIACÁN._ Dos personas perdieron la vida la tarde de este sábado luego de que la avioneta en la que viajaban se desplomara en una zona de terrenos campestres al oriente de Culiacán.

De acuerdo con la información disponible, una de las personas fallecidas fue identificada como Humberto. Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la identidad del segundo ocupante.

El reporte sobre la caída de la aeronave movilizó a corporaciones de seguridad y equipos de emergencia, quienes acudieron al punto señalado y confirmaron que ambos ocupantes habían perdido la vida.

En el lugar se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para recabar evidencias y comenzar las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.