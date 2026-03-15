$!Mueren dos personas intoxicadas dentro de un motel en la carretera Mochis-Ahome

AHOME._ Dos personas perdieron la vida y dos más resultaron intoxicadas la mañana de este domingo en las instalaciones de un motel ubicado en la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del ejido Macapul.

El reporte de las corporaciones de emergencia indicó que personal del lugar alertó al número de emergencia 911 tras encontrar a cuatro personas inconscientes al interior de la habitación número 30 del establecimiento.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso de un hombre y una mujer. Las otras dos personas, que aún presentaban signos vitales, recibieron los primeros auxilios en el lugar y fueron trasladadas al Hospital General de Los Mochis.

Las diligencias preliminares establecen que al interior del espacio se encontraba un vehículo con el motor en marcha, situación que generó una acumulación de monóxido de carbono.

De manera extraoficial, las personas fallecidas fueron identificadas como Yareli Guadalupe, de 25 años de edad, originaria de la comunidad Águila Azteca; y Rodolfo Alberto, de 21 años, residente de Ahome Independencia.