$!Mueren dos trabajadores de la Autopista Mazatlán-Culiacán tras choque de tráiler en Costa Rica

CULIACÁN. _ Dos trabajadores de la Autopista Mazatlán-Culiacán fallecieron y tres más resultaron lesionados la mañana de este jueves luego de que un tráiler de la empresa de paquetería Pitic chocara por alcance contra la camioneta en la que se trasladaba una cuadrilla encargada del mantenimiento de la vialidad, sobre el libramiento que conecta la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, con la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica.

El accidente se registró alrededor de las 11:15 horas, cuando la unidad de carga impactó una camioneta Nissan Urvan en la que viajaban los trabajadores de mantenimiento de la autopista.