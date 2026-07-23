$!Mueren dos trabajadores de la Autopista Mazatlán-Culiacán tras choque de tráiler en Costa Rica

CULIACÁN. _ Dos trabajadores de la Autopista Mazatlán-Culiacán fallecieron y tres más resultaron lesionados la mañana de este jueves luego de que un tráiler de la empresa de paquetería Pitic chocara por alcance contra la camioneta en la que se trasladaba una cuadrilla encargada del mantenimiento de la vialidad, sobre el libramiento que conecta la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, con la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica.
El accidente se registró alrededor de las 11:15 horas, cuando la unidad de carga impactó una camioneta Nissan Urvan en la que viajaban los trabajadores de mantenimiento de la autopista.
Debido a la fuerza del impacto, varios ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, estación Costa Rica, realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para liberar a las víctimas.
En el lugar fueron confirmados los fallecimientos de dos trabajadores de la Autopista Mazatlán-Culiacán. Una de las víctimas fue identificada como Carlos Omar, de 43 años de edad, vecino de la sindicatura de Costa Rica; el segundo fallecido fue identificado como Gilberto, de 49 años, también residente de Costa Rica.
Los otros tres trabajadores resultaron lesionados y fueron auxiliados por paramédicos de AMEC y socorristas de Costa Rica, quienes posteriormente los trasladaron a distintos hospitales para recibir atención médica.
Durante las labores de emergencia también participaron elementos de Protección Civil del Estado, mientras que personal de la Guardia Nacional División Carreteras aseguró el área y realizó los primeros peritajes para establecer la mecánica del accidente.
Posteriormente, agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.
A consecuencia del percance, el carril de circulación de norte a sur permaneció cerrado mientras se realizaban las maniobras de rescate, retiro de unidades y trabajos periciales. Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas.