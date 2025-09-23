Mueren hombre y mujer tras ataque a balazos en el Mercado de Abastos de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de ser atacados a balazos la mañana de este martes en un local de venta de elotes, ubicado en el Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.
Inicialmente se informó que una sola persona, identificada como Inés “N.”, de 29 años, había resultado herida y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que también una mujer había sido lesionada en el mismo hecho; fue llevada en un vehículo particular a recibir atención médica.
La agresión ocurrió sobre la calle Tercera, entre Papayo y Chile, donde ambas víctimas fueron atacadas mientras se encontraban en el establecimiento. A pesar de los esfuerzos médicos, ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación por este doble homicidio.