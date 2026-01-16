Seguridad
|
Violencia

Mueren los hermanos Érika y Jesús Manuel tras ataque armado en Lomas del Magisterio, en Culiacán

Las víctimas se encontraban en un domicilio entre la calle Tenochtitlán y Justicia Social, cuando sujetos armados llegaron a agredirlos a tiros; ambos fallecieron en un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/01/2026 22:14
16/01/2026 22:14

CULIACÁN._ Dos hermanos, identificados como Érika Nohemí y Jesús Manuel, perdieron la vida tras ser atacado a balazos la noche de este viernes en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán.

La agresión ocurrió cerca de las 20:30 horas de este 16 de enero, entre la calle Tenochtitlán y Justicia Social, donde ambas víctimas estaban en un domicilio.

Fue ahí donde sujetos armados los atacaron a tiros, provocándoles heridas que posteriormente llevaron a sus muertes tras ser trasladados a un hospital de la ciudad.

Según se informó, la mujer tenía 24 años, mientras que del hombre no se proporcionó la edad.

La escena del ataque fue acordonada por elementos de seguridad pública, ya que se localizaron casquillos percutidos regados en la calle.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital donde ambos hermanos fueron internados para dar fe de los decesos y comenzar las indagatorias en el lugar del ataque.

#Violencia
#Asesinatos
#Ataque a balazos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube