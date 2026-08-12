Mueren los tres hombres baleados durante ataque en Lomas del Ébano, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los tres hombres baleados la tarde del martes 11 de agosto en la colonia Ampliación Lomas del Ébano murieron en el Hospital General de Mazatlán, donde eran atendidos tras la violenta agresión con ráfagas de armas largas.

El ataque se registró la tarde del martes 11 de agosto en calles de la colonia Ampliación Lomas del Ébano. El primero en perder la vida a causa de sus graves heridas fue Luis Antonio “N”, de 31 años; alrededor de las 21:00 horas se informó sobre su deceso.

Mientras que Jesús Abraham “N” y Jesús Ernesto “N”, de 26 y 36 años, respectivamente, murieron durante la madrugada de este miércoles.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de dar fe de los decesos y realizar las diligencias correspondientes.