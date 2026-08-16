$!Mueren madre e hija tras choque entre camioneta y moto en Eldorado

Un saldo de una madre y su hija fallecidas, y otros tres familiares lesionados, dejó un accidente tipo choque entre una motocicleta y una camioneta durante la noche de este sábado, en el municipio de Eldorado.
El percance ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas de este 15 de agosto, cuando colisionaron la motocicleta, en la cual viajaban las cinco víctimas, contra una camioneta Ford Lobo, en la Colonia La Aviación.
En el lugar del siniestro perdieron la vida madre e hija, ambas identificadas como María, de 39 y 4 años, como consecuencia del impacto.
Asimismo, el padre y otros dos hijos miembros de la misma familia, salieron heridos del suceso, y fueron trasladados hacia un hospital.
En el lugar quedó abandonada la camioneta involucrada con daños en la defensa delantera, mientras que el conductor no fue localizado.
Autoridades ministeriales y de tránsito se movilizaron hacia el punto del accidente, para procesar la escena e indagar el móvil del siniestro, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.