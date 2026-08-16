$!Mueren madre e hija tras choque entre camioneta y moto en Eldorado

Un saldo de una madre y su hija fallecidas, y otros tres familiares lesionados, dejó un accidente tipo choque entre una motocicleta y una camioneta durante la noche de este sábado, en el municipio de Eldorado.

El percance ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas de este 15 de agosto, cuando colisionaron la motocicleta, en la cual viajaban las cinco víctimas, contra una camioneta Ford Lobo, en la Colonia La Aviación.

En el lugar del siniestro perdieron la vida madre e hija, ambas identificadas como María, de 39 y 4 años, como consecuencia del impacto.