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Accidente

Mueren madre e hijo en incendio de tres viviendas en Hacienda del Valle, en Culiacán

En el siniestro, el padre resultó con quemaduras de segundo grado
Noroeste/Redacción
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14/11/2026 07:24
14/11/2026 07:24

CULIACÁN._ Una mujer de 38 años y su hijo de 11 años, murieron durante un incendio que consumió tres viviendas construidas con lámina y cartón, la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en Culiacán.

El siniestro fue reportado alrededor de las 05:00 horas, en el cruce de la avenida Cruz Gálvez y la calle Profesor Natividad Macías.

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El padre de familia sufrió quemaduras de segundo grado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos acudieron para sofocar las llamas, mientras elementos del Ejército resguardaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del incendio.

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