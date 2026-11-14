$!Mueren madre e hijo en incendio de tres viviendas en Hacienda del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer de 38 años y su hijo de 11 años, murieron durante un incendio que consumió tres viviendas construidas con lámina y cartón, la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en Culiacán.
El siniestro fue reportado alrededor de las 05:00 horas, en el cruce de la avenida Cruz Gálvez y la calle Profesor Natividad Macías.
El padre de familia sufrió quemaduras de segundo grado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Bomberos acudieron para sofocar las llamas, mientras elementos del Ejército resguardaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del incendio.