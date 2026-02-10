$!Mueren madre e hijo en tienda de Los Mochis por inhalar monóxido de carbono

AHOME. _ El cumplimiento de una jornada laboral y el cuidado de un hijo terminaron en una fatalidad la mañana de este martes en el Ejido México. Una mujer y un menor de edad perdieron la vida presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono al interior de una tienda de conveniencia.

Lucía “N”, de 51 años, se encontraba cubriendo el turno nocturno en el establecimiento ubicado sobre la carretera estatal Los Mochis-Ahome y la calle Sinaloa. Debido a que no contaba con apoyo para el cuidado del pequeño Tadeo, de 11 años, este la acompañaba durante la madrugada.