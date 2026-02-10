$!Mueren madre e hijo en tienda de Los Mochis por inhalar monóxido de carbono

AHOME. _ El cumplimiento de una jornada laboral y el cuidado de un hijo terminaron en una fatalidad la mañana de este martes en el Ejido México. Una mujer y un menor de edad perdieron la vida presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono al interior de una tienda de conveniencia.
Lucía “N”, de 51 años, se encontraba cubriendo el turno nocturno en el establecimiento ubicado sobre la carretera estatal Los Mochis-Ahome y la calle Sinaloa. Debido a que no contaba con apoyo para el cuidado del pequeño Tadeo, de 11 años, este la acompañaba durante la madrugada.
De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, un corte en el suministro eléctrico obligó a la trabajadora a encender un generador de combustible. El funcionamiento del equipo en un espacio sin ventilación adecuada provocó la acumulación del gas letal.
El hallazgo ocurrió cuando el relevo matutino arribó al local y no recibió respuesta. Al ingresar, localizó a la mujer en el área de cajas y al menor en la bodega, donde se le había acondicionado un sitio para descansar.
Pese a que paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil acudieron tras el reporte al 911, confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales para el traslado de los cuerpos, a la espera de que la necropsia de ley confirme oficialmente las causas del deceso.