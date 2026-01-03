Mueren otras 2 personas tras ataque a balazos en Bacurimí, Culiacán; suman 3

CULIACÁN._ El ataque a balazos registrado este 3 de enero en la comunidad de Bacurimí, en Culiacán, registró un saldo de tres personas asesinadas y una herida.
En los hechos, sobre la carretera hacia Culiacancito alrededor de las 18:30 horas, fueron agredidos los tripulantes de una camioneta pick up Nissan Frontier color blanca de modelo reciente.
Todas las víctimas fueron identificadas por autoridades como jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, sin embargo, no se han revelado sus nombres.
Una de las víctimas perdió la vida en la escena, dentro de la camioneta, y a las otras tres fueron trasladadas a un hospital de la ciudad.
Horas después del atentado, se confirmó que dos de los internados perdieron la vida como consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego.
Respecto al último sobreviviente del caso, no se han proporcionado detalles acerca de su estado de salud, sin embargo, permanece bajo observación médica.