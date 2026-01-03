Mueren otras 2 personas tras ataque a balazos en Bacurimí, Culiacán; suman 3

CULIACÁN._ El ataque a balazos registrado este 3 de enero en la comunidad de Bacurimí, en Culiacán, registró un saldo de tres personas asesinadas y una herida.

En los hechos, sobre la carretera hacia Culiacancito alrededor de las 18:30 horas, fueron agredidos los tripulantes de una camioneta pick up Nissan Frontier color blanca de modelo reciente.

Todas las víctimas fueron identificadas por autoridades como jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, sin embargo, no se han revelado sus nombres.