Mueren subdirector y tres agentes en Escuinapa; alcalde rectifica versión inicial

ESCUINAPA. _ El subdirector operativo de Seguridad Pública en Escuinapa, Esteban Gutiérrez Mazariegos, falleció junto con tres elementos de la corporación tras un ataque armado registrado presuntamente bajo la modalidad de emboscada. En el mismo hecho, un quinto agente resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental confirmó el deceso de Gutiérrez Mazariegos, a quien describió como un elemento de amplia trayectoria y antigüedad en la institución, mientras que el resto de los policías fallecidos eran de ingreso más reciente.