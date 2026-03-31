Mueren subdirector y tres agentes en Escuinapa; alcalde rectifica versión inicial

ESCUINAPA. _ El subdirector operativo de Seguridad Pública en Escuinapa, Esteban Gutiérrez Mazariegos, falleció junto con tres elementos de la corporación tras un ataque armado registrado presuntamente bajo la modalidad de emboscada. En el mismo hecho, un quinto agente resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental confirmó el deceso de Gutiérrez Mazariegos, a quien describió como un elemento de amplia trayectoria y antigüedad en la institución, mientras que el resto de los policías fallecidos eran de ingreso más reciente.
“Andaban en operativo. Queríamos un saldo blanco y ya con este ataque tan artero, el saldo se nos hace muy rojo”, expresó el Presidente Municipal, quien hizo un llamado a la población para mantener la calma en las zonas de asueto del municipio.
Díaz Simental reconoció que el suceso impacta en el ánimo de la corporación policial y aseguró que se mantendrá una atención cercana con las familias de los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Respecto al agente herido, señaló que sus lesiones son superficiales y se encuentra bajo revisión médica para determinar su evolución.