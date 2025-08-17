$!Mueren tres en aparatoso choque de un auto contra tráiler en Mazatlán

MAZATLÁN._ El aparatoso choque de un auto contra la plataforma de un tráiler ocurrido la mañana de este domingo, cobró la vida de tres personas.

El accidente se reportó a las 09:00 horas, sobre los carriles de sur a norte de la carretera Internacional México 15, a la altura del Cerro Colorado en la colonia Mazatlán III.

Al parecer la conductora del automóvil Kia Río Sedán perdió el control del volante y se impactó de frente contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler estacionado sobre el acotamiento de la carretera.