Seguridad
|
Accidente

Mueren tres en aparatoso choque de un auto contra tráiler en Mazatlán

Al parecer la conductora del automóvil perdió el control del volante y se impactó de frente contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler estacionado sobre el acotamiento de la carretera
Juvencio Villanueva |
17/08/2025 11:08
17/08/2025 11:08

MAZATLÁN._ El aparatoso choque de un auto contra la plataforma de un tráiler ocurrido la mañana de este domingo, cobró la vida de tres personas.

El accidente se reportó a las 09:00 horas, sobre los carriles de sur a norte de la carretera Internacional México 15, a la altura del Cerro Colorado en la colonia Mazatlán III.

Al parecer la conductora del automóvil Kia Río Sedán perdió el control del volante y se impactó de frente contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler estacionado sobre el acotamiento de la carretera.

Dos mujeres que viajaban en el auto quedaron atrapadas y sin vida en los asientos delanteros, mientras que dos hombres que viajaban en los asientos traseros quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital General por Socorristas de Cruz Roja y Paramédicos de Bomberos Veteranos.

El herido que trasladaron Bomberos Veteranos llegó sin signos vitales al Hospital; Paramédicos de la corporación se quedaron a la espera del personal pericial, para que diera fe del deceso de su paciente.

El lugar del accidente fue acordonado por Policías y Tránsitos Municipales y Elementos de Bomberos Mazatlán y Bomberos Veteranos se coordinaron para extraer los cadáveres de las fallecidas con sus equipos de “Quijadas de la Vida”

