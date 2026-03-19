Muertes “por otros” y homicidios sin fechar; Fiscalía reporta 5 homicidios en jornada con 8 asesinatos

CULIACÁN. _ En tres hechos distintos, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró cinco homicidios dolosos durante la jornada de este miércoles en Sinaloa, a pesar de que hubo ocho muertes por causas violentas.
El recuento oficial del ente ministerial incluye dos dobles homicidios ocurridos este 18 de marzo en Culiacán: en la colonia Antonio Toledo Corro, donde murieron José Manuel, de 50 años, e Iván Armando, de 39; y en Fovissste Humaya, hechos que dejaron sin vida a Pedro Ricardo, de 34 años, y Cherlyn Yuquie, de aproximadamente 30.
Aunado a esto, se contabilizó el asesinato de un velador de una recicladora en la colonia Tercera Ampliación Urías, en hechos ocurridos en las primeras horas del miércoles.
No obstante, el reporte oficial de la Fiscalía de Sinaloa utilizó eufemismos para omitir otros tres homicidios perpetrados ese mismo día.
En unos manglares del ejido El Castillo, en Mazatlán, dos hombres fueron encontrados sin vida, esposados y en avanzado estado de descomposición, pero la FGE no los incluyó, a la espera del dictamen pericial que establecerá el momento del fallecimiento.
En el fraccionamiento Álamos Country, un hombre fue abatido por elementos de la Policía Municipal de Ahome, quienes supuestamente repelieron una agresión mientras atendían un reporte de violencia intrafamiliar. Estos hechos fueron catalogados por las autoridades ministeriales como “muerte por otros”.
Además de los asesinatos de este 18 de marzo, en la comunidad de Cerro Bola, municipio de Salvador Alvarado, se hallaron restos óseos.
Asimismo, la Unidad Especializada en Robo de Vehículos recibió cuatro denuncias solo en la zona Centro, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos querellas, también en la región Centro, por privación ilegal de la libertad personal.