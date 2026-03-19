Muertes “por otros” y homicidios sin fechar; Fiscalía reporta 5 homicidios en jornada con 8 asesinatos

CULIACÁN. _ En tres hechos distintos, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró cinco homicidios dolosos durante la jornada de este miércoles en Sinaloa, a pesar de que hubo ocho muertes por causas violentas.

El recuento oficial del ente ministerial incluye dos dobles homicidios ocurridos este 18 de marzo en Culiacán: en la colonia Antonio Toledo Corro, donde murieron José Manuel, de 50 años, e Iván Armando, de 39; y en Fovissste Humaya, hechos que dejaron sin vida a Pedro Ricardo, de 34 años, y Cherlyn Yuquie, de aproximadamente 30.

Aunado a esto, se contabilizó el asesinato de un velador de una recicladora en la colonia Tercera Ampliación Urías, en hechos ocurridos en las primeras horas del miércoles.