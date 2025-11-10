Mujer atropellada en carretera Los Mochis–Ahome es identificada; investigan causa del accidente

AHOME. _ La mujer encontrada lesionada e inconsciente a la orilla de la carretera Los Mochis–Ahome, cerca del ejido 18 de Marzo, ya fue identificada por sus familiares, confirmó el vicefiscal regional de Justicia Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo.

Respecto a las causas de las lesiones, el funcionario explicó que la investigación preliminar apunta a un hecho culposo, aunque la conclusión formal dependerá del avance de la carpeta. La principal línea de investigación señala que podría tratarse de un accidente por atropellamiento.

“Los datos que tenemos de manera preliminar apuntan a eso, pero no podemos todavía concluir, hay que investigar y hay que determinar qué fue lo que pasó y por eso existe una investigación de contexto”, afirmó el Vicefiscal.

Serrano Castelo indicó que la víctima recibe atención médica en el Hospital IMSS Bienestar Los Mochis. Aunque presenta algunos problemas de salud, se espera su pronta recuperación para que pueda rendir su declaración.

“Efectivamente, se recibe un reporte ahí del hospital donde está internada esta víctima, tenemos una información de contexto avanzada sobre esta víctima y, afortunadamente, está siendo atendida. Todo apunta que hubo ahí, pues unas lesiones culposas, atropellamiento, hay unos antecedentes ahí que tenemos qué formalizar en la carpeta de investigación”, explicó el Vicefiscal.

Agregó que la declaración clave de la víctima se obtendrá una vez que su estado de salud lo permita y así poder determinar cómo sucedieron los hechos.

“Ya está identificada, ya acudió la familia y ya tenemos cierta información de contexto de esta víctima. Una vez que salga de ese estado de salud, se tendrá la declaración de parte de ella “, afirmó.

Finalmente, el vicefiscal informó que personal de la dependencia continúa recabando evidencias para fortalecer la carpeta de investigación y localizar, junto con Tránsito Municipal, al conductor del vehículo implicado, a fin de deslindar responsabilidades.