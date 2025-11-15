Mujer baleada en Mazatlán muere en el hospital luego de unas horas en terapia intensiva

MAZATLÁN._ Muere en el hospital la mujer que resultó con múltiples heridas de bala tras un ataque armado en la colonia Rubén Jaramillo.

El fallecimiento fue reportado la tarde del mismo viernes, luego de algunas horas de terapia intensiva tras una larga operación.

La fallecida fue identificada con el nombre de Gisela “N” y había ingresado a cirugía luego de sufrir un ataque directo la mañana del viernes, cuando circulaba en su automóvil sobre la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Rubén Jaramillo.

Personal de la Fiscalía General del Estado fue informado del fallecimiento por personal del nosocomio y luego de encargarse de las diligencias de ley, se autorizó al personal funerario el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.