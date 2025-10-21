Mujer cometió abuso y violencia contra tres menores en Ahome; pasará más de 35 años en prisión

AHOME. _ Una mujer identificada como Teresita “N” fue condenada a 35 años, 10 meses y 20 días de prisión por los delitos de violación equiparada, violencia familiar equiparada y lesiones dolosas, perpetrados en contra de tres menores de edad en el municipio de Ahome.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, Zona Norte, logró la sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado. Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024.

Según la carpeta de investigación, Teresita “N” agredió física y sexualmente a las víctimas, de 8, 7 y 5 años de edad, en una cuartería de Ahome. La sentenciada era concubina del padre de los menores, por lo que aprovechó la confianza depositada para cometer los ilícitos.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso a Teresita “N” el pago de 173 mil 484 pesos por concepto de reparación del daño moral y psicológico a favor de las víctimas. Como medidas adicionales, se le ordenó asistir a cursos sobre respeto a los derechos humanos y se le prohibió acercarse al domicilio de los afectados.