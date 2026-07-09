$!Mujer de 28 años es asesinada en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ Una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego la tarde de este jueves en el Centro de Escuinapa.
La víctima fue identificada como Blanca Berenice, de 28 años, quien presuntamente se encontraba en la calle, cuando al parecer una persona en motocicleta le disparó.
La mujer quedó tirada sobre la banqueta de la Calle 22 de Diciembre, que se ubica a unas cuadras del Palacio Municipal, por lo que personas de la zona llamaron a servicios de emergencia y de seguridad.
Se informó que la mujer murió en el acto; al sitio llegaron elementos de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano.
La calle fue acordonada y se mantiene cerrada en espera de servicios periciales de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa.