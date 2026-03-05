Seguridad
|
Apoyo ciudadano

Mujer entra en labor de parto en plena calle de Culiacán y policías la auxilian

Agentes preventivos de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y de Género auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto en plena calle tras recibir un reporte de emergencia; la madre fue trasladada a un hospital del IMSS
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/03/2026 14:43
05/03/2026 14:43

CULIACÁN. _ Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante la jornada de este jueves en la capital del estado.

Los efectivos, pertenecientes al Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género (CEVIFyG) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), respondieron a un llamado de auxilio realizado a través de la línea de emergencias 9-1-1.

$!Mujer entra en labor de parto en plena calle de Culiacán y policías la auxilian

Al arribar al lugar, los agentes brindaron los primeros auxilios y asistencia inicial a la gestante para posteriormente, realizar el traslado de urgencia a las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer ingresó al área de urgencias donde quedó bajo observación médica especializada para su valoración definitiva.

$!Mujer entra en labor de parto en plena calle de Culiacán y policías la auxilian
#Culiacán
#Policía Estatal
#Sinaloa
#Apoyo ciudadano
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube