$!Mujer entra en labor de parto en plena calle de Culiacán y policías la auxilian

CULIACÁN. _ Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante la jornada de este jueves en la capital del estado.
Los efectivos, pertenecientes al Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género (CEVIFyG) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), respondieron a un llamado de auxilio realizado a través de la línea de emergencias 9-1-1.
Al arribar al lugar, los agentes brindaron los primeros auxilios y asistencia inicial a la gestante para posteriormente, realizar el traslado de urgencia a las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer ingresó al área de urgencias donde quedó bajo observación médica especializada para su valoración definitiva.