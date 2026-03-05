$!Mujer entra en labor de parto en plena calle de Culiacán y policías la auxilian

CULIACÁN. _ Una mujer en labor de parto fue auxiliada por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante la jornada de este jueves en la capital del estado.

Los efectivos, pertenecientes al Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género (CEVIFyG) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), respondieron a un llamado de auxilio realizado a través de la línea de emergencias 9-1-1.