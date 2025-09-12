$!Mujer es asesinada a balazos dentro de su domicilio en el sector Barrancos, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Paola Isabel “N”, de 30 años de edad, fue asesinada a balazos la mañana de este viernes 12 de septiembre al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, en el sector Barrancos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar, ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra la víctima para después huir del sitio. Al momento del ataque, la mujer se encontraba acompañada por familiares, entre ellos varios menores de edad, quienes presenciaron el homicidio.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 horas sobre la calle Enrique Pérez Arce, entre la avenida Fernando Cuen y la calle Ernesto Damy, a escasa distancia de la calzada Las Torres. La agresión fue escuchada también en colonias aledañas y por estudiantes de preparatorias cercanas, donde se implementaron medidas preventivas, restringiendo la salida de los alumnos hasta que la situación fuera controlada.