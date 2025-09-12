$!Mujer es asesinada a balazos dentro de su domicilio en el sector Barrancos, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Paola Isabel “N”, de 30 años de edad, fue asesinada a balazos la mañana de este viernes 12 de septiembre al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, en el sector Barrancos.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar, ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra la víctima para después huir del sitio. Al momento del ataque, la mujer se encontraba acompañada por familiares, entre ellos varios menores de edad, quienes presenciaron el homicidio.
El hecho se registró alrededor de las 11:30 horas sobre la calle Enrique Pérez Arce, entre la avenida Fernando Cuen y la calle Ernesto Damy, a escasa distancia de la calzada Las Torres. La agresión fue escuchada también en colonias aledañas y por estudiantes de preparatorias cercanas, donde se implementaron medidas preventivas, restringiendo la salida de los alumnos hasta que la situación fuera controlada.
Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes desplegaron un operativo en la zona, incluyendo el cierre parcial de la calzada principal. Algunos agentes solicitaron el acceso a viviendas cercanas en busca de los agresores, sin obtener resultados positivos.
Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al domicilio, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, presentando impactos de bala en la cabeza.
La escena fue acordonada y resguardada por autoridades en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, quien realizará las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.