$!Mujer es asesinada a balazos frente a un jardín de niños en El Tamarindo, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, en el municipio de Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el bulevar Miguel Hidalgo, entre las calles Palos Verdes y Alicama, frente a un jardín de niños de la localidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas producidas por arma de fuego. Sin embargo, cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.