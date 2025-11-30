Mujer es asesinada por su pareja en un campo agrícola de Aguaruto, Culiacán

MAZATLÁN._ Una mujer perdió la vida la noche del sábado tras ser asfixiada por su pareja dentro de su propio domicilio en el campo San Manuel, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

La víctima fue identificada como Minerva “N”, de 28 años, originaria de Guerrero.

Según reportes preliminares, su pareja, identificada como Alfredo “N”, de 23 años, habría sido quien la atacó durante una discusión que terminó de manera violenta.

La víctima residía en dicho campo agrícola junto al joven, quien se encontraba en el domicilio cuando ocurrió la agresión.

De acuerdo con las primeras versiones, la discusión entre ambos escaló hasta que Alfredo terminó asfixiándola.

Tras el ataque, algunos familiares que se encontraban cerca intervinieron para retener al presunto agresor e intentaron auxiliar a Minerva trasladándola por sus propios medios a un hospital cercano.

A pesar del esfuerzo por salvarla, personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones.

Alfredo quedó bajo resguardo de agentes de la Policía Municipal, quienes lo detuvieron dentro de la misma unidad médica mientras se llevaba a cabo el protocolo correspondiente.

Fue alrededor de las 22:40 horas cuando personal de salud notificó oficialmente el fallecimiento a los servicios de emergencia, provocando la movilización de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación del caso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Una vez concluidos los procedimientos forenses y cumplidos los requisitos ante el Ministerio Público, el cadáver podrá ser entregado a los familiares para su posterior sepultura.