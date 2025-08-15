$!Mujer es golpeada y abandonada en la vía pública en Culiacán; fue hospitalizada

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Ana Viviana “N” fue trasladada de emergencia a un hospital de la ciudad luego de ser localizada con múltiples golpes la mañana de este viernes 15 de agosto, en la colonia Lázaro Cárdenas.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:45 horas, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho, donde la víctima fue encontrada inconsciente y tendida sobre la vía pública, con visibles lesiones en el cuerpo, según reportes preliminares.
De acuerdo con testigos, la mujer habría sido agredida por terceras personas y posteriormente abandonada en el sitio. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, brindaron los primeros auxilios y la estabilizaron antes de trasladarla a un centro médico.
Durante la conferencia de prensa diaria de la Vocería del Gobierno del Estado, la portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Verona Hernández Valenzuela, confirmó que el estado de salud de la afectada es estable y que se recibió el reporte a primera hora del día.
“Se localizó a una femenina con golpes, tirada en la vía pública; según testigos, fue golpeada por terceras personas”, informó la funcionaria.