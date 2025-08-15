$!Mujer es golpeada y abandonada en la vía pública en Culiacán; fue hospitalizada

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Ana Viviana “N” fue trasladada de emergencia a un hospital de la ciudad luego de ser localizada con múltiples golpes la mañana de este viernes 15 de agosto, en la colonia Lázaro Cárdenas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:45 horas, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho, donde la víctima fue encontrada inconsciente y tendida sobre la vía pública, con visibles lesiones en el cuerpo, según reportes preliminares.

De acuerdo con testigos, la mujer habría sido agredida por terceras personas y posteriormente abandonada en el sitio. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, brindaron los primeros auxilios y la estabilizaron antes de trasladarla a un centro médico.