$!Mujer es herida tras ataque armado en la Colonia Felipe Ángeles en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue herida durante un ataque armado mientras laboraba en un puesto de comida rápida en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán.

La víctima, identificada como Rosa “N”, de 57 años, presentó múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Entre las lesiones se encuentran una herida con orificio de salida en el brazo derecho, tres impactos en el torso del mismo lado, dos más a la altura de la cadera y uno en la espalda.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:40 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Víctor Zúñiga, del sector antes mencionado.