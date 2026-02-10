$!Mujer es herida tras ataque armado en la Colonia Felipe Ángeles en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer fue herida durante un ataque armado mientras laboraba en un puesto de comida rápida en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán.
La víctima, identificada como Rosa “N”, de 57 años, presentó múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Entre las lesiones se encuentran una herida con orificio de salida en el brazo derecho, tres impactos en el torso del mismo lado, dos más a la altura de la cadera y uno en la espalda.
El ataque ocurrió alrededor de las 07:40 horas en un establecimiento ubicado sobre la calle Víctor Zúñiga, del sector antes mencionado.
De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de motocicletas se acercaron al puesto, amenazaron con un arma a la mujer y le exigieron información sobre un familiar. Al negarse a responder, uno de los motociclistas le disparó con un arma automática y ambos huyeron del lugar.
Malherida, Rosa “N” logró llegar hasta el acceso de una fábrica de envases cercana, donde solicitó ayuda al personal de vigilancia. Socorristas de Cruz Roja la atendieron en el lugar y la trasladaron de urgencia a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes.