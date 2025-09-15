Mujer herida en ataque armado en Altata permanece en terapia intensiva: Salud Sinaloa

CULIACÁN. _ Arleth “N”, de 30 años de edad, se encuentra en terapia intensiva tras haber resultado herida por arma de fuego durante los hechos violentos registrados el pasado sábado 13 de septiembre en Altata, Navolato. Así lo informó el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

La mujer habría sido lesionada durante el ataque armado a la caseta de acceso a Isla Cortés, uno de los tres sitios atacados esa noche. Los otros puntos agredidos fueron un hotel, que también fue incendiado, y las oficinas de la sindicatura de Altata, ambas víctimas blanco de disparos.

“Llegó al hospital del IMSS, y después fue trasladada a Culiacán. Ahí fue intervenida quirúrgicamente y actualmente se encuentra en terapia intensiva”, detalló el funcionario.

González Galindo agregó que otra persona, un joven cuya identidad no fue revelada, también resultó herida durante los hechos; sin embargo, fue atendida en el lugar y no requirió hospitalización.

“Había otro joven, el cual fue manejado en el lugar y no requirió ningún internamiento”, puntualizó.