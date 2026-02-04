$!Mujer lucha por su vida tras volcadura en la Mochis-El Fuerte

EL FUERTE._ Con lesiones de gravedad y en estado inconsciente fue trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad de Los Mochis una conductora, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino que culminó en volcadura al interior de una obra hidráulica en los límites de este municipio con Ahome.

El siniestro se reportó alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 4 de febrero, sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte.

De acuerdo con los peritajes iniciales y versiones de testigos oculares en la zona, la víctima circulaba con dirección al norte (hacia el Ejido 2 de Abril) a bordo de un automóvil Nissan Versa, color tinto, con placas de circulación del estado de Sinaloa.

Se estableció que, en el tramo comprendido entre el Ejido Campo Cuatro y el 2 de Abril, la conductora intentó realizar una maniobra de cambio de carril. En ese momento, fue impactada en un costado por otro vehículo, cuya conductora, lejos de detenerse para auxiliar, continuó su marcha huyendo del lugar.