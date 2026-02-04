$!Mujer lucha por su vida tras volcadura en la Mochis-El Fuerte

EL FUERTE._ Con lesiones de gravedad y en estado inconsciente fue trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad de Los Mochis una conductora, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino que culminó en volcadura al interior de una obra hidráulica en los límites de este municipio con Ahome.
El siniestro se reportó alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 4 de febrero, sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte.
De acuerdo con los peritajes iniciales y versiones de testigos oculares en la zona, la víctima circulaba con dirección al norte (hacia el Ejido 2 de Abril) a bordo de un automóvil Nissan Versa, color tinto, con placas de circulación del estado de Sinaloa.
Se estableció que, en el tramo comprendido entre el Ejido Campo Cuatro y el 2 de Abril, la conductora intentó realizar una maniobra de cambio de carril. En ese momento, fue impactada en un costado por otro vehículo, cuya conductora, lejos de detenerse para auxiliar, continuó su marcha huyendo del lugar.
El golpe provocó que la joven perdiera el control total de la unidad y se saliera de la cinta asfáltica, se impactó violentamente contra un montículo de tierra desprendiendo parte de su carrocería y dio varias volteretas hasta terminar volcado sobre su toldo en el fondo de un dren agrícola paralelo a unas parcelas de cultivo.
Fue una tercera automovilista y testigo de los hechos acontecidos en el lugar, quien alertó a los números de emergencia 911. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios, encontrando a la mujer inconsciente dentro del vehículo destrozado y tras estabilizarla, fue trasladada en código rojo a un nosocomio en Los Mochis.
Agentes de Tránsito Municipal de El Fuerte se hicieron cargo de la escena para el deslinde de responsabilidades y coordinaron las maniobras de la grúa para rescatar el automóvil, considerado como pérdida total, y trasladarlo a la pensión vehicular de la sindicatura de Mochicahui.
La identidad de la persona lesionada no se dio a conocer, solo se informó que es una mujer de aproximadamente 30 años de edad.