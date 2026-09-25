$!Mujer muere tras ataque a balazos en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer identificada como Angélica “N” fue asesinada a balazos la tarde de este viernes en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. La víctima se encontraba en el acceso de su vivienda cuando fue atacada en repetidas ocasiones por sujetos armados. Su cuerpo quedó sin vida en la puerta del domicilio, junto a una motocicleta.

De acuerdo con la información recabada, el reporte sobre detonaciones de arma de fuego se registró alrededor de las 12:00 horas de este viernes 25 de septiembre, en el callejón Santiago, entre las calles Reforma y Constitución.

Tras recibir el aviso, elementos de las diferentes corporaciones de seguridad se trasladaron al lugar y localizaron a una mujer con impactos de bala.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión acudieron para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Con el homicidio de Angélica, suman 20 mujeres asesinadas en Sinaloa hasta este 25 de septiembre, de las cuales nueve han sido privadas de la vida en Mazatlán, seis en Escuinapa y cinco en Culiacán.