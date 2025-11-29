$!Mujer muere tras ser embestida por una camioneta en Eldorado

CULIACÁN._ Una mujer perdió la vida la noche de este sábado 29 de noviembre tras ser embestida por una camioneta en Eldorado. La occisa fue identificada como Julieta, quien era vecina de la colonia Jaramillo.

Según informes preliminares, el hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas, cuando Julieta se encontraba circulando en su motocicleta por la avenida Reforma.

Refieren que iba con las luces apagadas por dicha avenida cuando una camioneta de color blanco la embistió, proyectándose metros adelante de su motocicleta debido al fuerte impacto.