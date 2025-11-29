Seguridad
Accidente

Mujer muere tras ser embestida por una camioneta en Eldorado

Julieta, vecina de la colonia Jaramillo, falleció de manera casi instantánea luego de ser arrollada mientras circulaba en motocicleta por la avenida Reforma
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/11/2025 22:40
29/11/2025 22:40

CULIACÁN._ Una mujer perdió la vida la noche de este sábado 29 de noviembre tras ser embestida por una camioneta en Eldorado. La occisa fue identificada como Julieta, quien era vecina de la colonia Jaramillo.

Según informes preliminares, el hecho se reportó alrededor de las 19:30 horas, cuando Julieta se encontraba circulando en su motocicleta por la avenida Reforma.

Refieren que iba con las luces apagadas por dicha avenida cuando una camioneta de color blanco la embistió, proyectándose metros adelante de su motocicleta debido al fuerte impacto.

La mujer terminó perdiendo la vida casi de manera instantánea, por lo que personas llamaron a la autoridad para que atendieran el caso.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal delimitaron la zona, mientras agentes de investigación se encargaron de las diligencias correspondientes.

La motocicleta de la mujer fue asegurada y el cuerpo fue trasladado hacia el anfiteatro para aplicar los exámenes de necropsia.

