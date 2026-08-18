$!Mujer pierde la vida tras ataque armado en la colonia Presas del Valle en Mazatlán

El ataque armado se reportó a las 14:00 horas, sobre la calle Picacho de la colonia Presas del Valle.

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada con disparos de arma de al salir de su vivienda en la colonia Presas del Valle.

A parecer, hombres armados a bordo de un vehículo ya esperaban a la mujer y a verla salir de la vivienda abrieron fuego contra ella. Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios la declararon sin vida en el lugar.

La zona fue acordonada por Policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconoce los generales de la occisa.