$!Mujer pierde la vida tras ser atropellada en el centro de Los Mochis; conductor huyó del sitio

AHOME. _ Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad de Los Mochis.

El accidente se registró sobre la avenida Independencia, en el cruce con la calle Santos Degollado, cerca del Mercadito Independencia, una zona de alta afluencia peatonal.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue embestida por una camioneta propiedad de una empresa local de venta de hielo. Testigos señalaron que el vehículo circulaba hacia el sur por Santos Degollado y, al girar al oriente sobre Independencia, el conductor no advirtió la presencia de la mujer, impactándola de lleno.

Tras el atropello, el conductor avanzó varios metros antes de ser detenido por transeúntes; sin embargo, logró huir del lugar antes del arribo de las autoridades, dejando abandonada la unidad.