Mujer privada de libertad escapa y es rescatada por el Ejército en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer que estaba privada ilegalmente de su libertad logró escapar de sus captores y fue rescatada por elementos del Ejército Mexicano en el bulevar Benjamín Hill, en la colonia Barrancos de esta ciudad.

De acuerdo con informes oficiales, la mujer, de aproximadamente 58 años y originaria de Tepic, Nayarit, salió corriendo por el bulevar con las manos esposadas y en estado de crisis nerviosa. Al llegar a la colonia Villa Colonial, logró refugiarse en un domicilio para evitar ser localizada por sus captores.

El caso fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a las autoridades. Personal militar acudió al lugar, encontró a la víctima y solicitó apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a la mujer, estabilizándola y trasladándola a un hospital para su valoración.

Hasta el momento, se desconoce el tiempo que la mujer permaneció privada de su libertad. Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos.

Este es el segundo caso en dos días en Culiacán donde mujeres han sido liberadas en circunstancias similares. El primero ocurrió en la colonia Ampliación El Barrio, donde también personal militar rescató a una mujer privada ilegalmente de su libertad.