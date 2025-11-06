$!Mujer resulta herida al accionarse un arma de fuego dentro de su casa en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó herida de forma accidental cuando un arma de fuego se le cayó de las manos y se accionó mientras realizaba labores domésticas en su domicilio del fraccionamiento Valle Bonito, en Mazatlán.
El reporte se registró alrededor de las 13:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Valle de México. De acuerdo con los datos, la mujer manipulaba un cajón de una cómoda cuando el arma cayó al suelo y se disparó, provocándole una herida sangrante en una pierna.
Su esposo la trasladó en un vehículo particular a una clínica privada, donde personal médico confirmó que la lesión fue superficial y no representó riesgo para su vida.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes, mientras que personal del Ejército se presentó en la clínica para recabar información sobre el hecho, debido a que se accionó un arma de fuego.