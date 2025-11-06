$!Mujer resulta herida al accionarse un arma de fuego dentro de su casa en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó herida de forma accidental cuando un arma de fuego se le cayó de las manos y se accionó mientras realizaba labores domésticas en su domicilio del fraccionamiento Valle Bonito, en Mazatlán.

El reporte se registró alrededor de las 13:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Valle de México. De acuerdo con los datos, la mujer manipulaba un cajón de una cómoda cuando el arma cayó al suelo y se disparó, provocándole una herida sangrante en una pierna.