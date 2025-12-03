Mujer resulta herida de bala tras presunto operativo en Villa Juárez, Navolato

Una mujer resultó herida de bala de manera colateral durante un presunto operativo en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas de este miércoles 3 de diciembre en la colonia Las Cañitas.

La víctima fue identificada como Magda, de 27 años, vecina del sector, quien recibió un impacto de proyectil de arma de fuego mientras se desarrollaba una supuesta balacera vinculada a un operativo de seguridad en la zona.

La mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital en la capital sinaloense para recibir atención médica.

Autoridades fueron notificadas sobre su ingreso a un hospital, donde recibió atención médica. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el incidente, y no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la posible realización de un operativo en la zona donde resultó herida.