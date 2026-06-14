Mujer resulta herida durante balacera en Villa Benito Juárez, Navolato

Una mujer resultó lesionada de manera colateral durante una balacera registrada la mañana de este domingo 14 de junio en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 07:30 horas en las inmediaciones de la carretera La 50, al sur de dicha comunidad, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, una camioneta blanca y un automóvil sedán color gris circulaban por la zona mientras realizaban disparos.

Durante el intercambio de balas, una mujer identificada como Yasmín, de 42 años de edad, resultó herida por una esquirla de proyectil, pese a no estar relacionada con los hechos violentos.

La afectada fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladada para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, se informó que la lesión sufrida no pone en riesgo su vida.

Además de la mujer lesionada, varios proyectiles impactaron una vivienda ubicada en el área donde ocurrió la balacera, ocasionando daños materiales.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender el reporte y asegurar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.