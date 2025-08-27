Mujer resulta herida en ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Martha “N” resultó lesionada por arma de fuego durante un ataque registrado la madrugada de este miércoles en la colonia Esthela Ortiz de Toledo.

El hecho fue reportado a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona herida sobre la calle Constituyente José María Truchuelo, entre la avenida General Maximiliano Gámez y la calle General Rodolfo Fierro, a un costado de unas canchas deportivas.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas de bala, por lo que acordonaron la zona y solicitaron apoyo médico de urgencia.

La mujer fue trasladada a un hospital donde permanece bajo observación. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y peritos realizaron el levantamiento de indicios en la escena para esclarecer el atentado.