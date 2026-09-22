$!Mujer resulta herida por bala perdida cuando circulaba en moto en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una bala perdida hizo blanco en la pierna de una mujer cuando circulaba a bordo de una motocicleta junto con una amiga; ambas llegaron hasta el Mercado del Conchi donde solicitaron ayuda a una locataria y de ahí se trasladaron a un hospital por sus propios medios.

El reporte de la emergencia se registró a las 17:50 horas, indicando el Mercado del Conchi ubicado en la esquina de las avenidas Tulipán y Manuel J. Clouthier, en la colonia Flores Magón.

La mujer lesionada llegó conduciendo una motocicleta Honda Cargo 150cc de color blanco y su acompañante solicitó ayuda a una locataria del mercado para que solicitara una ambulancia, para que te atendieran a su amiga de una herida de bala a la altura del tobillo derecho.