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Violencia

Mujer resulta herida por bala perdida cuando circulaba en moto en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

Dos mujeres circulaban sobre una motocicleta cuando pasaron por un lugar donde disparaban contra otra persona y una de las balas hirió a una de ellas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/09/2026 19:02
22/09/2026 19:02

MAZATLÁN._ Una bala perdida hizo blanco en la pierna de una mujer cuando circulaba a bordo de una motocicleta junto con una amiga; ambas llegaron hasta el Mercado del Conchi donde solicitaron ayuda a una locataria y de ahí se trasladaron a un hospital por sus propios medios.

El reporte de la emergencia se registró a las 17:50 horas, indicando el Mercado del Conchi ubicado en la esquina de las avenidas Tulipán y Manuel J. Clouthier, en la colonia Flores Magón.

La mujer lesionada llegó conduciendo una motocicleta Honda Cargo 150cc de color blanco y su acompañante solicitó ayuda a una locataria del mercado para que solicitara una ambulancia, para que te atendieran a su amiga de una herida de bala a la altura del tobillo derecho.

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La acompañante de la mujer herida refirió que, pasaron por un lugar donde disparaban contra otra persona y una de las balas hirió a su compañera.

Luego de unos minutos de esperar la ambulancia, llegaron familiares de la lesionada y la trasladaron en un vehículo particular hasta una clínica privada, dejando la moto abandonada en el estacionamiento del mercado.

Policías municipales y policías de investigación, recabaron del hecho y aseguraron la motocicleta abandonada.

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