$!Mujer resulta herida tras chocar contra patrulla del Ejército en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente vial contra una patrulla del Ejército Mexicano la tarde de este jueves 25 de junio en la colonia Francisco Villa, en Culiacán.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y la avenida Reforma, donde un automóvil Volkswagen sedán de color rojo se impactó contra una unidad oficial militar.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de sur a norte sobre la avenida Manuel J. Clouthier cuando, al llegar al crucero controlado por semáforos, se produjo el choque con la patrulla del Ejército.