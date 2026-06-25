$!Mujer resulta herida tras chocar contra patrulla del Ejército en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente vial contra una patrulla del Ejército Mexicano la tarde de este jueves 25 de junio en la colonia Francisco Villa, en Culiacán.
El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y la avenida Reforma, donde un automóvil Volkswagen sedán de color rojo se impactó contra una unidad oficial militar.
De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de sur a norte sobre la avenida Manuel J. Clouthier cuando, al llegar al crucero controlado por semáforos, se produjo el choque con la patrulla del Ejército.
Tras el accidente, la mujer logró descender de su vehículo y pidió auxilio frente a una gasolinera cercana, ya que presentaba diversas lesiones.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.
El automóvil presentó daños de consideración en la parte frontal y las bolsas de aire se activaron debido a la fuerza del impacto. Además, fragmentos de vidrio y otras piezas de la unidad quedaron esparcidos sobre la vialidad.
Elementos del Ejército permanecieron en el sitio mientras personal de la Policía Municipal de Tránsito realizaba las labores de peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.