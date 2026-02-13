$!Mujer resulta herida tras choque y volcadura en el Centro de Culiacán; el responsable huyó

CULIACÁN. _Una mujer resultó lesionada la tarde de este viernes tras un accidente vial donde el vehículo que conducía terminó volcado, en la colonia Centro, en la capital sinaloense. El hecho se registró en el cruce del bulevar Emiliano Zapata y la calle Rubí, frente a una conocida casa funeraria del sector.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la afectada circulaba de oriente a poniente en un automóvil Matiz, color blanco, cuando fue embestida por un Mazda color gris. Tras el fuerte impacto, la unidad de la mujer salió proyectada y quedó volcada sobre la vialidad. Durante el percance, el Matiz también golpeó a un vehículo Spark color azul que se encontraba estacionado en el sitio.

El conductor de la unidad presuntamente responsable se dio a la fuga inmediatamente después del choque, según informaron testigos a las autoridades. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal. Los rescatistas brindaron los primeros auxilios a la conductora, quien debido a sus heridas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; su identidad no fue proporcionada de momento.