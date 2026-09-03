$!Mujer resulta herida tras explosión de un cilindro de gas en Aguaruto, Culiacán

Una mujer llamada Armida “N” sufrió lesiones tipo quemaduras en un incidente registrado la tarde de este jueves, en el que explotó un cilindro de gas dentro de una vivienda en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El percance ocurrió en la cochera de una casa, aproximadamente a las 16:00 horas de este 3 de septiembre, sobre la calle Puebla, esquina con Río Mocorito.
La mujer presentó quemaduras en ambas piernas, por lo que fue valorada y trasladada por personal paramédico hacia un hospital de la ciudad.
Asimismo, una camioneta Hyundai color gris registró afectaciones en la defensa delantera como consecuencia de la explosión.
Elementos del cuerpo de Bomberos Culiacán atendió el llamado de alerta y se movilizó al sitio, donde desplegaron las maniobras para sofocar las llamas y neutralizar otros riesgos, mientras que la zona fue resguardada por corporaciones de seguridad pública.