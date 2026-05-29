$!Mujer resulta herida tras fuerte explosión en la colonia La Campiña, en Culiacán

CULIACÁN._ Una fuerte explosión en un domicilio de la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán, dejó como saldo una mujer con lesiones leves, quien fue trasladada a un hospital. De acuerdo con reportes preliminares, sujetos desconocidos habrían arrojado un artefacto explosivo este viernes hacia la cochera de la vivienda, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

El siniestro se registró sobre la Calzada de los Sabinos, entre el bulevar De los Álamos y la calle De los Cedros, aproximadamente a las 18:15 horas. Como evidencia del estruendo, partes del portón de la cochera salieron desprendidos y quedaron esparcidos sobre la Calzada de los Sabinos.

Una mujer que estaba al interior fue sacada del domicilio en una camilla por personal paramédico, quienes la llevaron a un centro de salud. A simple vista no se le apreciaron rastros de sangre ni lesiones expuestas, además que estaba consciente al ser trasladada. La zona fue acordonada y cerrado el paso del sentido norte a sur de la Calzada de los Sabinos por elementos del Ejército mexicano y Policía Municipal, quienes acordaron para que minutos después agentes de la Fiscalía General del Estado arribaran a entrevistar a testigos y desplegar las diligencias correspondientes.