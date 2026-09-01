$!Mujer resulta lesionada tras choque y volcadura en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales en la Colonia Centro la noche de este martes 1 de septiembre, luego de que un automovilista no respetó un alto obligatorio y chocó contra una camioneta, la cual terminó volcada.

El percance vial se registró en el cruce de la Calle 20 de Noviembre y la Avenida Francisco I. Madero. Los vehículos involucrados son un automóvil Volkswagen Golf y una camioneta Toyota Razer de modelo reciente, ambos de color gris.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo Golf circulaba sobre la Calle 20 de Noviembre. Al llegar a la intersección con la Avenida Madero, omitió realizar su alto total e impactó fuertemente a la camioneta.