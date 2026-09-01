$!Mujer resulta lesionada tras choque y volcadura en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales en la Colonia Centro la noche de este martes 1 de septiembre, luego de que un automovilista no respetó un alto obligatorio y chocó contra una camioneta, la cual terminó volcada.
El percance vial se registró en el cruce de la Calle 20 de Noviembre y la Avenida Francisco I. Madero. Los vehículos involucrados son un automóvil Volkswagen Golf y una camioneta Toyota Razer de modelo reciente, ambos de color gris.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo Golf circulaba sobre la Calle 20 de Noviembre. Al llegar a la intersección con la Avenida Madero, omitió realizar su alto total e impactó fuertemente a la camioneta.
Debido a la fuerza del impacto, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo lo que derivó en una volcadura. La unidad terminó bloqueando la vialidad, completamente volteada y con las llantas apuntando hacia el cielo.
Testigos del accidente dieron aviso de inmediato a los números de emergencia 911, movilizando a los cuerpos de rescate. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a los tripulante de la camioneta volcada.
Tras estabilizar a la mujer que viajaba de copiloto, fue trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica especializada.
Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Los agentes mantuvieron cerrada de manera parcial la circulación sobre la Calle Francisco I. Madero, en su intersección con 20 de Noviembre, mientras se coordinaban las maniobras de las grúas para retirar ambas unidades siniestradas.