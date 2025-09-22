Mujer trailera resulta herida tras choque e incendio de tráiler en autopista Benito Juárez

NAVOLATO. _ Una mujer resultó lesionada la mañana de este lunes 22 de septiembre tras un aparatoso accidente en la autopista Benito Juárez, a la altura de La Platanera, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Mariela Yasmín, quien conducía un tráiler de doble remolque cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad, se impactó contra el muro de contención y terminó provocando un incendio en el vehículo.

El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes lograron controlar las llamas y brindar atención médica a la conductora. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para su atención especializada.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, se encargaron de las diligencias correspondientes y del retiro de la unidad siniestrada, lo que provocó afectaciones parciales al tránsito en la zona.