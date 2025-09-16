$!Mujer trans muere tras ataque a balazos en la colonia Nuevo Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer trans fue asesinada la mañana de este martes 16 de septiembre, luego de ser atacada a balazos en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la colonia Nuevo Bachigualato. La víctima falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.
De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió poco después de las 9:00 horas, cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta arribaron al domicilio de la víctima y le dispararon a quemarropa.
La mujer, conocida como Valeria, presentaba heridas de bala en el abdomen y una mano. Fue trasladada por sus propios medios a un hospital cercano, donde perdió la vida a causa de las lesiones.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al hospital para confirmar el deceso y recabar información. En tanto, personal de la Policía Municipal y de la SSPC mantiene acordonada la vivienda donde ocurrió el ataque, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes.