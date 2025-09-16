$!Mujer trans muere tras ataque a balazos en la colonia Nuevo Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer trans fue asesinada la mañana de este martes 16 de septiembre, luego de ser atacada a balazos en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la colonia Nuevo Bachigualato. La víctima falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió poco después de las 9:00 horas, cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta arribaron al domicilio de la víctima y le dispararon a quemarropa.